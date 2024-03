Israele lascia invariate regole accesso moschea al-Aqsa nel Ramadan

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Roma, 6 mar. (askanews) – Il governo israeliano ha deciso direleper l’dei musulmani alladi al-durante il, eludendo le pressioni degli estremisti di estrema destra della coalizione del primo ministro Benjamin Netanyahu. LO riporta il Financial Times specificando che l’ufficio del Primo Ministro ha dichiarato in un comunicato che il numero di persone ammesse all’interno del complesso, che ospita sia lache la Cupola della Roccia, rimarrà lo stesso dell’anno scorso. Non è stato chiarito se i palestinesi nella Cisgiordania occupata, che necessitano di permessi per entrare a Gerusalemme, si troveranno ad affrontare nuove restrizioni. La decisione disinnesca una questione politicamente ...