DIRETTA Israele , tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato al giorno ... (notizie)

(Adnkronos) – Niente fumata bianca tra Hamas e Israele, l'accordo per il cessate il fuoco a Gaza e per la liberazione degli ostaggi rapiti il 7 ottobre non è ... (webmagazine24)

Roma, 6 marzo 2024 – Stallo tra Israele e Hamas per arrivare a un accordo per il cessate il fuoco a Gaza e per la liberazione degli ostaggi. L'obiettivo di ... (quotidiano)

Media, 'in stallo i colloqui per un cessate il fuoco a Gaza': Due giorni di colloqui tra Hamas e mediatori internazionali nella capitale egiziana, Il Cairo, non hanno prodotto alcun progresso significativo - secondo funzionari palestinesi - dopo che Israele ha ...ansa

Stallo Israele-Hamas, Biden: “Pericoloso non raggiungere l’accordo prima del Ramadan”. Anche l’Italia pronta a paracadutare aiuti su Gaza: Hamas: “Continueremo a negoziare per il cessate il fuoco permanente”. Via libera del Parlamento italiano alle missioni Aspides di “difesa” nel Mar Rosso e Levante per gli aiuti umanitari ...quotidiano

Israele-Hamas, WSJ: proposta breve tregua. Oltre 30 razzi dal Libano verso Kiryat Shmona: Intanto oltre 30 razzi sono stati lanciati dal Libano verso Kiryat Shmona, nel nord di Israele, dei quali 17 sono caduti in aree aperte e 13 sono stati intercettati dalle difese aeree dell'Idf.adnkronos