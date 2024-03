Israele-Hamas | WSJ | proposta breve tregua Oltre 30 razzi dal Libano verso Kiryat Shmona

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il Cairo, 6 mar. (Adnkronos) - Unapausa, anche di pochi giorni, nei combattimenti nella Striscia di Gaza per guadagnare tempo e arrivare a un cessate il fuoco "più lungo" tra. E' quanto, secondo il Wall Street Journal, hanno proposto i mediatori nel contesto dei 'difficili' colloqui al Cairo e mentre si avvicina il mese di Ramadan, che dovrebbe iniziare il 10 marzo. Stando alle notizie, l'idea di unacaldeggiata sia dai negoziatori americani che arabi, potrebbe servire alle parti per dimostrare il reciproco interesse a un accordo più lungo. Dal canto suoafferma di "dimostrare la flessibilità necessaria" per arrivare a un accordo sulla "cessazione dell'aggressione" nella Striscia di Gaza. In una dichiarazione con nuove accuse a ...