Israele-Hamas | WSJ | proposta breve tregua Oltre 30 razzi dal Libano verso Kiryat Shmona

(Adnkronos) – Niente fumata bianca tra Hamas e Israele, l'accordo per il cessate il fuoco a Gaza e per la liberazione degli ostaggi rapiti il 7 ottobre non è ... (webmagazine24)

Roma, 6 marzo 2024 – Stallo tra Israele e Hamas per arrivare a un accordo per il cessate il fuoco a Gaza e per la liberazione degli ostaggi. L'obiettivo di ... (quotidiano)

ULTIM'ORA-MEDIO ORIENTE: Hamas continua a negoziare cessate il fuoco, Ramadan vicino: I negoziatori di Hamas, del Qatar e dell'Egitto, ma non di Israele, sono al Cairo per cercare di ottenere un cessate il fuoco di 40 giorni nella guerra tra Israele e il gruppo islamista, in tempo per ...it.investing

Quelli che oggi vorrebbero eliminare lo Stato ebraico, e gridano “Intifada fino alla vittoria”, chiamano “resistenza” il terrorismo di Hamas: Quelli che oggi vorrebbero eliminare lo Stato ebraico, e gridano “Intifada fino alla vittoria”, chiamano “resistenza” il terrorismo di Hamas ...linkiesta

PARAMATTI, Vi spiego la situazione in Israele. Il Maccabi…: Lorenzo Paramatti, ex tra le altre di Siena, Gubbio e Rimini, e unico giocatore italiano ad aver militato recentemente in Israele al Maccabi Petah Tiqwa, ha realizzato una lunga intervista al Corriere ...firenzeviola