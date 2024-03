Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Mar Rosso | nave colpita | «due morti e sei feriti» secondo fonti Usa

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Lesul conflittodi mercoledì 6 marzo, in diretta. Egitto condanna i nuovi insediamenti diin Cisgiordania.stampa, la bozza dell’accordo di. Sulla tregua, Cameron avverte Gantz: «La pazienza conè al limite». Respinti 14 camion con cibo per Gaza.

Ramadan Mubarak, si diranno tra pochi giorni milioni di persone in tutto il mondo. Si avvicina per i fedeli islamici il mese più sacro dell’anno – quello ... (open.online)

Chi vuole la guerra Le ambiguità, di fatto filo-Putin, di Conte e Salvini. Conversazione con Francesco Sisci con Giuseppe Rippa: “È indubbio che viviamo un periodo di turbolenza. Le guerre, l'Ucraina, la vicenda mediorientale, il progrom di Hamas, l’ingresso di Israele in Gaza e altre situazioni che si vanno sempre più ...agenziaradicale

Gaza, al-Jazeera: "Nuovo attacco Israele su palestinesi in fila per aiuti": “Finire la guerra senza smilitarizzare Rafah è come mandare i vigili del fuoco per spegnere l’80% di un incendio”: Israele dovrà annientare Hamas a Rafah. Lo ha detto il ministro del Gabinetto di ...lagazzettadelmezzogiorno

Israele ha approvato la costruzione di 3.400 nuove abitazioni nelle sue colonie in Cisgiordania: Mercoledì il Comitato superiore di pianificazione dell’amministrazione civile, l’organo del governo israeliano che prende le decisioni relative alla pianificazione delle colonie in Cisgiordania, ha ap ...ilpost