Israele decide costruzione di 3500 alloggi in Cisgiordania

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La Commissione suprema per la progettazione ha approvato oggi ladinella città-colonia di Maaleh Adumim (fra Gerusalemme e Gerico), nel villaggio di Keidar e ad Efrat, presso Betlemme. Questi progetti - ha riferito la radio militare - erano stati annunciati circa una settimana fa, in seguito ad un attentato palestinese presso Maaleh Adumim in cui due israeliani erano stati uccisi. ''Nell'ultimo anno - ha scritto su X il ministro della finanze Bezalel Smotrich - abbiamo autorizzato 18.515'' in. ''I nostri nemici vogliono indebolirci, e noi continuiamo a costruire e a rafforzarci''.