“Ispirate dalle serie tv | Laura Ziliani vittima sacrificale” | le motivazioni dell’ergastolo per le sorelle Zani

Al Museo Diocesano di Milano una mostra tra arte, disabilità e inclusione: Dal 5 marzo al 14 aprile 2024, è in programma presso il Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano "Divine Creature", una mostra che affronta il tema della disabilità, usando proprio il linguaggio ...acistampa

Matti per la Musica! La Classica incontra la Musica Rom: Primo appuntamento per Matti per la Musica! all’Auditorium Sant’Artemio di Treviso che giovedì 14 marzo ospiterà Danilo Rossi, storica prima viola della Scala di Milano con il trio The New Gipsy Proj ...padovanews

Rimini ricca di eventi festeggia l’8 marzo tra mostre, spettacoli e musica: A seguire, dal 12 al 14 marzo, arriva Enada Primavera ... della memoria (fino al 10 marzo), che presenta oltre 2000 comics, manga e albi illustrati ispirati alla persecuzione degli ebrei sotto il ...altarimini