Isola dei Famosi 2024 | svelato il terzo naufrago del programma | è un volto noto di Masterchef 12

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Nuove indiscrezioni sul cast de L'dei, è statoil nome delche parteciperà al survival game. Il cast de L'deiinizia a prendere forma, il survival game che quest'anno sarà condotto da Vladimir Luxuria, debutterà in primavera. In attesa della data ufficiale di inizio del, Fanpage ha rivelato che ilsarà Edoardo Franco, vincitore della dodicesima edizione diItalia in Honduras. Edoardo Franco è ilconcorrente ad essere ufficializzato, il portale ha scritto che il cast è stato completato: "I nomi sul tavolo sono tanti ma per adesso sono tre quelli che possiamo già sentirci di dare per certi e sono ...