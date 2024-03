Isola 2024 | svelato il nome del terzo naufrago | ecco di chi si tratta

Colpo di scena sull’ Isola dei Famosi . Il cantante reduce dal Festival di Sanremo avrebbe ricevuto un’offerta per diventare il nuovo concorrente del reality ... (caffeinamagazine)

Mentre continuano le trattative per formare il cast dei naufraghi che parteciperà a L’Isola dei Famosi 2024 , arriva una voce che pare confermare il cambio di ... (anticipazionitv)

Fanpage.it è in grado di confermare la presenza del vincitore dell'edizione numero 12 di Masterchef Italia in Honduras. Confermato anche Joe Bastianich dopo ... (fanpage)

L’Impresa in Campania è donna, iniziativa in Consiglio regionale: In occasione della giornata internazionale della donna, giovedì 7 marzo, dalle ore 9.30, presso l’Aula Consiliare Giancarlo Siani del Consiglio Regionale della Campania, Centro Direzionale di Napoli, ...lostrillone.tv

Santa Teresa, l’Amp di Capo Testa in campo per difendere gli squali dall’uomo: L’area protetta aderisce al progetto europeo “Life Prometheus”. L’obiettivo è promuovere deterrenti innovativi e pratiche di pesca alternative ...lanuovasardegna

Ecco il cartellone di Ortigia Sound 2024: ortigia sound: la biografia, i successi, i segreti, gli album e tutte le ultime notizie su ortigia sound secondo Rolling Stone Italia ...rollingstone