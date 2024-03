Ischia | onda anomala fa rovesciare camion all’interno di una nave

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn’ha investito poco dopo le 16 unatraghetto proveniente da Pozzuoli e in arrivo al porto di Casamicciola. Dueche erano nella stiva e trasportavano materiale edile si sono inclinati spezzando le catene di fissaggio. I due automezzi si sono abbattuti sul tetto di due vetture parcheggiate nella stiva, di cui una di proprietà della caserma dei carabinieri di. Nessuna conseguenza si registra per i passeggeri e per l’equipaggio mentre sono ingenti quelli per i veicoli, uno dei quali è stato letteralmente rottamato. Attualmente laBenito Buono si trova in banchina a Casamicciola e l’equipaggio sta provvedendo a consentire lo sbarco degli autoveicoli. Presenti sul posto le forze dell’ordine e l’autorità marittima. Un ...