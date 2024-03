iPhone cambia tutto | con iOS 17 4 è rivoluzione | tutte le novità

(Di mercoledì 6 marzo 2024) A sei mesi dal lancio di iOS 17, Apple rilascia l'aggiornamento più significativo per il sistema operativo di. Lapiù importante - di fatto una- consiste nell'apertura del colosso di Cupertino agli store alternativi di app: altre società potranno creare quindi...

Apple rilascia iOS 17.4 ufficialmente per tutti! Ecco cosa cambia per gli utenti EU: Apple rilascia ufficialmente uno dei più importanti aggiornamenti degli ultimi tempi. iOS 17.4 infatti è stato rilasciato nella serata di ieri su tutti gli iPhone compatibili da Apple. E' un aggiornam ...hwupgrade

È il giorno di iOS 17.4. Ecco come cambiano gli iPhone: Con iOS 17.4 Apple si adegua al Digital Markets Act europeo e apre le porte a store, browser e sistemi di pagamento alternativi. Da Cupertino storcono il naso e potrebbero non avere torto ...ilgiornale

L'aggiornamento iOS 17.4 rivoluziona l'esperienza iPhone: Apple ha recentemente rilasciato iOS 17.4, un aggiornamento che cambia significativamente l'esperienza d'uso degli iPhone nei paesi dell'Unione Europea. Questo aggiornamento è stato rilasciato in risp ...informazione