iOS 17 4 è arrivato | tutte le novità e come scaricarlo sul vostro iPhone

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Dopo un breve periodo di beta, iOS 17.4 è finalmente disponibile per tutti gli utenti di. Questo aggiornamento del sistema operativo, compatibile con tutti i modelli che supportavano la versione precedente, iOS 17, porta con sé una serie di innovazioni che promettono di rivoluzionare l'esperienza degli utenti Apple. Una dellepiù significative è l'apertura della piattaforma agli sviluppatori di app e browser alternativi, in ottemperanza al Digital Markets Act dell'Unione Europea. Questa normativa, che entrerà in vigore prossimamente, mira a promuovere la concorrenza nel mercato digitale, consentendo agli utenti di scegliere liberamente le proprie preferenze di navigazione e di download di applicazioni. Libertà di scelta e concorrenza: il nuovo paradigma di iOS 17.4 Con iOS 17.4, gli utenti dell'Unione Europea possono finalmente ...

Non solo sideloading: iOS 17.4 ha corretto due gravi vulnerabilità di sicurezza: Apple ha spiegato di aver corretto due gravi vulnerabilità di sicurezza con iOS 17.4 ed iPadOS 17.4, i nuovi aggiornamenti rilasciati ieri.tech.everyeye

iOS e iPadOS 17.4 in distribuzione: Apple si adegua al DMA: Aggiornamento 02/03: con un comunicato stampa, Apple ha annunciato l’intenzione non rimuovere più il supporto per le web app in Europa con l’arrivo… Leggi ...informazione

iOS 17.4 sta per arrivare su iPhone: le 5 funzioni più interessanti: Ecco 5 funzioni in arrivo su iOS 17.4, da provare sui vostri iPhone — alcune delle quali debuttano per rispondere alle richieste dell'Europa ...techprincess