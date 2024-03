“Io non ce la faccio più e lo ammazzerò” | il diario di Makka Sulaev trovato dai carabinieri

(Di mercoledì 6 marzo 2024) “Non avrei mai neanche immaginato di portare via la vita a una persona, ma preferisco portarla via a quel c. prima che lui porti via l’unica ragione della mia vita, cioè mia madre. Chi troverà questo scritto capirà, o io sarò morta, o sarà morto lui. Ho paura che i miei fratelli maschi copino il comportamento di mio padre. Io amo la famiglia, è la mia vita, io non so come farò senza”. Sono le parole di, 18 anni, scritte su quattro fogli sequestrati daidurante la perquisizione nell’abitazione della famiglia di origine cecena, dopo che venerdì pomeriggio la giovane ha ucciso il padre, Akhyad, 50 anni. Quello che viene considerato una sorta didella giovane, ora agli arresti domiciliari in una comunità per ordine del giudice delle indagini preliminari di Asti, è ...

L’intervento del Capo dello Stato: «C’è chi si rivolge al presidente della Repubblica chiedendogli di non firmare una legge . Ma il presidente non firma le ... (corriere)

Come faccio a mettermi in contatto con RaiUno: Purtroppo al momento non è possibile disporre di questo servizio. Tutto il materiale disponibile sui nostri programmi è direttamente visibile o comunque segnalato nelle pagine di questo sito. In ...rai

Dalle uova ai PC, oggetti di cui non conviene comprare la versione meno cara: Se avete la possibilità di spendere un po' di più per gli articoli di base per bambini, come i pannolini, può essere un ottimo modo per evitare inutili seccature e un bambino capriccioso. Se vuoi ...it.starsinsider

Alfonso Signorini contro Chiara Ferragni e Fedez: "Un minimo di coerenza, please": Come non credo che gli atti processuali non facciano rumore. al di là di rumors o gossip. Bisognerebbe solo ricordare a chi ora fa appello a figli e privacy, che fino a questo momento non ha esitato a ...comingsoon