Inviato di Striscia minacciato | Attento | ti sparo in testa

(Di mercoledì 6 marzo 2024) L’dila Notizia, Vittorio Brumotti, è statodi morte mentre girava un servizio nel centro commerciale di Casamassima (Bari). "Lo sai chi sono io? Io sono un Diomede, tiin", avrebbe detto un automobilista (il clan Diomede-Mercante opera soprattutto nel quartiere Carrassi di Bari), ‘redarguito’ da Brumotti perché aveva parcheggiato l’auto in un posto per disabili. Un format che Brumotti, campione di bike trial, da tempo porta in giro per l’Italia, consegnando una statuetta in ‘premio’ agli automobilisti che occupano senza titolo il posto riservato ai disabili. Stesso servizio girato anche nel parcheggio del centro commerciale di Casamassima, con tanti automobilisti che hanno accettato di buon grado la statuetta ammettendo l’errore. Uno, però, dopo aver provato ...