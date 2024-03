Investimenti di Stellantis per 5 | 6 miliardi in Brasile

(Di mercoledì 6 marzo 2024)ha annunciatoper 5,6di euro (30di real) intra il 2025 e il 2030, e il lancio di 40 nuovi prodotti, col potenziamento della piattaforma di veicoli ibridi del gruppo automobilistico. Lo ha annunciato in una conferenza stampa a Brasilia il Ceo globale di, Carlos Tavares, dopo un incontro col presidente Luiz Inacio Lula da Silva. "Questa è la solidità della nostra fiducia e del nostro impegno nel futuro dell'industria automobilistica sudamericana ed è una risposta all'ambiente favorevole che troviamo qui", ha affermato Tavares. Anche Toyota annuncia: 11di reais, pari a poco più di 2di euro inentro il 2030 per avviare ...

