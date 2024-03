Investì e uccise il piccolo Momo | in Appello arriva il maxi sconto di pena

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Milano – Si è abbassata di circa un terzo, dagli 8 anni di reclusione del primo grado fino a 5 anni e 4 mesi, laper Nour Amdouni, il 20enne che venne arrestato il 18 agosto del 2022 per omicidio stradale con l’aggravante della fuga per aver travolto e ucciso un bambino di 11 anni, Mohanad “” Moubarak, che era in sella alla sua bici in via Bartolini, a Milano, poco lontano dal ristorante del padre, il 9 agosto di due anni fa. L’aggravante esclusa Lo ha deciso oggi la quinta sezionele della Corte d'di Milano che per il giovane, difeso dagli avvocati Niccolò Vecchioni e Robert Ranieli, ha escluso una delle aggravanti contestate, ossia quella di aver guidato sotto effetto di stupefacenti. Il patteggiamento Ladecisa in secondo grado, in pratica, è poco più alta dei 5 anni ...