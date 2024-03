Intossicati dal monossido di carbonio

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Due ragazzi trentenni hanno rischiato gravi conseguenze dalla fuoriuscita didiprobabilmente dalla caldaia: i due si sono sentiti male in piena notte, poco dopo le tre, tra lunedì e martedì, all’interno di un’abitazione di via Regina Margherita a Brembio. Secondo quanto appreso, per i due le conseguenze sono state fortunatamente non gravi: si sono accorti in tempo che qualcosa non andava e ai primi sintomi di malessere tipici da inalazione del pericolosissimo killer silenzioso, hanno dato l’allarme. Un’ambulanza del 118 è giunta poco dopo e i sanitari li hanno trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Lodi. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Casalpusterlengo i quali hanno cercato di individuare la fonte della fuoriuscita del prodotto della combustione. I due coinvolti sono stati poi dimessi nella ...

