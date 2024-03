Inter Primavera | si avvicina la Roma in vetta Ora la Juventus!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 6 marzo 2024) L’ha pareggiato le ultime due partite contro Milan e Genoa, ora si ritrova lavicina inal campionato. Sabato c’è un’altra gara difficilissima con la. RINCORSA – L’ha pareggiato le ultime due partite contro Milan e Genoa. Cristian Chivu è mister X in questa stagione, l’1-1 è il risultato più frequente raggiunto dalla sua squadra. In Europa questo passo gli è costato il playoff con l’Olympiakos e la successiva eliminazione ai calci di rigore con i greci. In questo momento i nerazzurri in campionato sono al primo posto con 49 punti, a -6 è arrivata lache in due settimane ha recuperato 4 punti. Il calendario non aiuta i ragazzi dell’Under-19, che sabato ospitano al Konami Youth Development Centre ...