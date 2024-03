Instagram e Facebook | perché sono andati in down?

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Un periodo sembrato un’eternità, in cui è capitato uno dei peggiori attacchi degli ultimi tempi. Ieri, nel corso del pomeriggio del 5 Marzo,diventati inaccessibili per i propri utenti, che per oltre due ore non hanno potuto accedere ai propri profili. I primi segnali deliniziati verso le 16:00 e solo attorno le 17:30 i disservizi hanno cominciato a rientrare. Con grande gioia di Elon Musk. Questa volta c’è stata una differenza rispetto agli altri: per accedere di nuovo al profilo è stato necessario inserire di nuovo le proprie credenziali. Questa circostanza particolare ha sollevato un po’ di dubbi. Su WhatsApp, piattaforma che non è stata intaccata dalcom’è capitato invece ae ...

