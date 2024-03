Inseguimento sulla E45. Carabinieri sequestrano refurtiva

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Arezzo, 6 marzo 2024 – Nel tardo pomeriggio di ieri, una pattuglia diintercetta e si mette all’di un’Alfa Romeo Giulietta 170 cv, che era già stata segnalata dai colleghi dell’Umbria in quanto sospettata di essere in uso ad autori di furti in abitazione. L’intuizione che la macchina si dirigesse verso Sansepolcro era corretta, infatti al passaggio del veicolo sotto una telecamera di sorveglianza nella zona di San Giustino, la targa veniva rilevata dal sistema elettronico e segnalata aidella locale Compagnia. Attivate le immediate ricerche del mezzo, gli uomini dell’Arma sono riusciti ad intercettarla mentre stava procedendoE/45. Gli occupanti quando sono accorti della presenza deiche azionati sirene e lampeggianti avevano intimato l’alt, ...