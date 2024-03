Inseguimento sulla E45 | Carabinieri sequestrano refurtiva e svelano intricato caso di furto

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 6 marzo 2024)E45 sveladiin azione per il sequestro die la restituzione di beni rubati. Nel tardo pomeriggio di ieri, una frenetica corsa tra ie un’Alfa Romeo Giulietta 170 cv, precedentemente segnalata per attività sospette, si è conclusa con un importante sequestro die la rivelazione di undi. I militari, guidati dall’intuizione che la macchina si dirigesse verso Sansepolcro, sono riusciti a intercettarlaE/45, dando inizio a unche si è protratto per chilometri. L’occupante del veicolo, consapevole della presenza delle forze ...