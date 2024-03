Inseguimento in auto a San Giuliano Terme tra polizia e un autocarro rubato

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Intorno alle ore 10.45 di oggi, 6 marzo, una pattuglia, durante il canonico servizio di pattugliamento stradale della via Aurelia, ha intercettato uncarro di recente immatricolazione che risultava privo di copertura assicurativa. Il personale diha intimato l’alt al conducente del mezzo che, all’apparenza, ha accennato ad accostare il veicolo a bordo strada per poi darsi tuttavia celermente alla fuga mediante numerosi sorpassi pericolosi in direzione di Pisa. Con la massima rapidità la pattuglia della municipale è partita all'del mezzo recuperando la notevole distanza. L'carro ha poi virato repentinamente su una strada bianca perpendicolare alla strada statale e, a seguito della deviazione, il conducente dell’carro ha abbandonato il mezzo e si è dato alla fuga a ...

