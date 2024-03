Inquinamento sotto controllo. A Bolgiano una centralina Arpa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Da oggi asarà attiva una postazione mobile dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. Monitorerà gli inquinanti presenti nella nostra atmosfera. Un mese tra inverno e estate e uno in estate sono i periodi in cui l’aria che respiriamo a San Donato sarà monitorata daLombardia. Nel giardino della casa delle associazioni di via Unica, infatti, verrà posizionata una stazione mobile dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. La strumentazione utilizzata nel laboratorio itinerante – che rimarrà afino al 10 aprile – è analoga a quella presente nelle stazioni fisse. Monitorerà, pertanto, i livelli di biossido di zolfo (SO2), monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto (NO e NO2) e ozono (O3) e, con cadenza giornaliera, quelli di PM10 e PM2.5. "L’attività di ...