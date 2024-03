Infortunio per il marito della Principessa Anna | la maledizione dei Windsor continua

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La duchessa Kate Middleton è stata operata all’addome, è rimasta a lungo ricoverata e adesso è nascosta in convalescenza. Re Carlo è stato colpito da un tumore, così come la cognata Sarah Ferguson, e il giovanedi Lady Gabriella è morto misteriosamente a poco più di 40 anni. E le sfortunefamigliaproseguono, l’ultimo a essere vittima di un problema di salute è Sir Tim Laurence, consorte. L’occhio nero delSir Tim Laurence,, secondogenitadefunta Regina Elisabetta, è stato visto in pubblico con il volto tumefatto. Sir Tim ...

Bologna , 6 marzo 2024 – Non c’è pace per Jesper Karlsson . L’attaccante rossoblù, rientrato in campo appena due settimane fa nella sfida contro il Verona, si ... (sport.quotidiano)

Dodicenne morta nel letto, la Procura apre un fascicolo a carico di ignoti per omicidio colposo: Acquisite informazioni da ospedale e squadra di football per fare luce sulle cause del decesso della statunitense Natalia Lauren Van Winkle nella casa a Prata ...messaggeroveneto.gelocal

Pagina 2 | Rabiot e McKennie, dubbi Juve: come stanno. Un'ipotesi stuzzica Allegri: Le condizioni dei due titolari a centrocampo dopo l'allenamento del mercoledì. Intanto, in vista dell'Atalanta, c'è un Kean in più per il tecnico bianconero ...tuttosport

GIANI, Fondi ritrovati, che notizia: pronti per Euro2032: Lavorare su quella che è la prospettiva di una riqualificazione dello stadio consente a Firenze di poter essere con le carte in regola per il 2032, quando sappiamo l’evento internazionale”, ovvero gli ...firenzeviola