Infortunio Berardi | ecco i tempi di recupero dopo l’intervento

(Di mercoledì 6 marzo 2024)quali sono idiper quanto riguarda l’attaccante del SassuoloIeri è stato eseguitochirurgico riuscito per Domenicoa Bologna. Il numero 10 del Sassuolo è stato operato con successo dal professor Stefano Zaffagnini per quanto riguarda la lesione del tendine d’Achille destro. La domanda sorge spontanea: quali sono adesso idi? L’ipoteticamente lo porterebbe fuori dal campo per almeno 10 mesi, ma risulta qualche briciolo di ottimismo nei confronti dello stesso

Eusebio Di Francesco: “Dispiaciuto per Berardi, per me sarà sempre come un figlio”: L’ex tecnico neroverde Eusebio Di Francesco ha commentato ai microfoni di Sky Sport l’ Infortunio occorso a Domenico Berardi nel corso di Verona-Sassuolo. Il tecnico del Frosinone ed ex allenatore del ...canalesassuolo

Berardi operato, intervento riuscito ma recupero lungo: Domenico Berardi si è operato nella giornata di ieri a Bologna per ripristinare l’Infortunio occorsogli al tendine d’Achille del piede destro. Il club neroverde ha espresso tutta la propria vicinanza ...calciolecce

Berardi out, Chiesa certezza e attaccante cercasi: a 100 giorni dagli Europei, come sta l'Italia di Spalletti: EURO 2024 - Se Chiesa sembra intoccabile - condizione fisica permettendo - sono molte le incognite sui compagni di reparto. In un ipotetico 4-3-3 spallettiano, ...eurosport