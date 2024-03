Infortuni sul lavoro per giovani operai Ricoverati entrambi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il volto ricoperto di sangue per i tagli riportate utilizzando un flessibile. Il risultato di un incidente sulsuccesso ieri poco prima delle 9.30 nel cantiere di un edificio privato in ristrutturazione in piazzetta Azzani. Sul posto sono intervenuti in codice rosso i soccorsi sanitari inviati dalla centrale operativa di Areu con l’ambulanza della Croce Rossa e con l’automedica con il rianimatore a bordo. Le conseguenze per l’o, un giovane egiziano di 25 anni, sono state meno tragiche di quanto si temesse inizialmente, con il ferito trasportato al Pronto soccorso del San Matteo con l’ambulanza in codice giallo, non in pericolo di vita, con la prognosi ancora in fase di valutazione all’esito degli accertamenti clinici. Nel frattempo nel cantiere sono intervenuti i vigili della sezione Edilizia della Polizia ...