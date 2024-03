Influenza | virus gastrointestinale e respiratorio | Pregliasco | “Ne avremo almeno per tutto marzo”

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 6 marzo 2024) L’sta colpendo milioni di italiani, sia con igastrointestinali sia respiratori. Senza differenze di età, sesso, Regione. Il picco dei casi è già stato superato lo scorso dicembre/gennaio, ma come spesso accade anche a marzo e aprile isi moltiplicano per numero e per tipo. Ma quali sono le cause? E come ridurre i sintomi?, dagli esperti il decalogo per difendere anziani e fragili X ...