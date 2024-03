“Inevitabile peggioramento | cosa arriva” Sottocorona | perché cambia ancora il tempo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Perturbazioni una dopo l'altra sull'Italia. Madobbiamo aspettarci dai prossimi giorni dal meteo? Le previsioni deldi La7 sono affidate al meteorologo Paolo, che con la carta che mostra tutti i cieli europei fa già capire quale sarà l'andazzo a breve termine: “Le nuvole sull'Italia ci sono, quelle sul centro-sud si vedono appenasono basse e hanno una temperatura simile a quella del suolo. Un po' più consistenti sono quelle presenti al nord e soprattutto, a proposito di brillantezza delle nuvole, ci sono delle nuvole molto bianche, con questo arco col piccolo vortice, tipico proprio di una struttura invernale e di una certa consistenza. E come al solito seguita da aria fredda. È lontana? Non tanto, abbiamo già visto altre volte che da quella posizione sull'Italia volendo non ci mettono ...