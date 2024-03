Indian Wells 2024 | programma | orari e ordine di gioco mercoledì 6 marzo con Arnaldi e Giorgi

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ile glidiper quanto riguarda il torneo combined di, sia Masters 1000 che Wta 1000. Iniziano i match di primo turno e scendono subito in campo due azzurri, ovvero Matteo(che sfida il francese Van Assche) e Camila(opposto a Katie Boulter). In campo anche tanti giovani interessanti, da Mensik a Andreeva, oltre a qualche campionessa slam come Kerber o Wozniacki. Si comincia alle ore 20:00 italiane, 11:00 locali. Ecco tutte le partite inMERCOLEDI’ 6STADIUM 1 Ore 20:00 – Kerber vs Martic a seguire – Eubanks vs (WC) Nakashima a seguire – Murray vs Q Non prima delle 03:00 – Wta match a seguire ...

