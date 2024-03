Incidente in moto in Angola | è morto Luca Falcon | donava protesi ai bimbi vittime della guerra

(Di mercoledì 6 marzo 2024) VERONA - Èin unstradale in, 35enne veronese che nel 2020 aveva fondato assieme alla moglie Giulia Trabucco «Karma on the road»,...

Lutto nel mondo dello sport : il motociclista parmigiano Luigi Costa , 58 anni, è morto dopo due giorni di ricovero in ospedale per le conseguenze di un ... (thesocialpost)

Tarantini Time QuotidianoEmergono nuovi scenari relativamente all’ Incidente avvenuto nella serata di venerdì 1 marzo tra via Ancona e via Lago di Como nei ... (tarantinitime)

Terrificanti incidenti d'auto che hanno coinvolto personaggi famosi: Anche Momoa sta bene e nessuno è stato incriminato. Nel 2006, Arnold Schwarzenegger e suo figlio Patrick sono stati coinvolti in un Incidente in moto, con il figlio che sedeva nel sidecar. La star di ...it.starsinsider

Lite per 6mila euro, 34enne accoltellata dal fidanzato: «Ho tentato di fermarlo, era una furia»: ALMENNO SAN BARTOLOMEO. L’Incidente sabato a Rovereto, era in gita sul Garda con due amici quando ha perso il controllo della sua Honda Cbr 1000 a una curva e si è schiantato contro il guardrail.ecodibergamo

Travolge scooter e scappa per non perdere l’aereo: avvocato a processo per omissione di soccorso: Dovrà rispondere di omissione di soccorso un avvocato 76enne, accusato di non essersi fermato a soccorrere un ferito dopo un Incidente tra la sua Mercedes ...fanpage