Incidente in Angola Muore volontario italiano Dava una speranza alle vittime di guerra

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Riccardo Jannello Il destino di Luca Falcon era legato indissolubilmente alla moto. Nel 2016 dopo un terribilenella sua Verona e tre anni di interventi chirurgici e speranze, aveva subito l’amputazione di una gamba che non gli aveva impedito di tornare in sella, la sua vita. Domenica – ma la conferma delle autorità è arrivata solo ieri - sono state altre due passioni, l’Africa e la solidarietà, a ucciderlo quando a bordo della sua Honda Africa Twin si è scontrato con un camion su una desolata strada dell’interno dell’. Non c’è stato nulla da fare: Luca viaggiava regolarmente quandonti a sé un camion che proveniva dalla direzione opposta ha scartato rapidamente forse per superare un’altra motocicletta e non si è accorto delle due ruote dell’che non ha potuto evitare il botto. ...

