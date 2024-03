Incidente a Formia | scontro camion-scooter | perde la vita centauro 17enne

(Di mercoledì 6 marzo 2024), 6 marzo 2024 – Nella tarda mattinata di oggi a, presso la Strada Regionale 630 si è verificato un gravestradale che ha visto coinvolti un autocarro condotto da un uomo 35enne ed unocondotto da un. Nell’occorso ilè rimasto gravemente ferito tanto da necessitare il trasporto in eliambulanza dapprima presso un Ospedale di Roma, ma stante l’aggravarsi in volo del suo quadro clinico veniva trasportato presso il Nosocomio di Latina dove poco dopo il ricovero è deceduto. Sul posto per i rilievi del caso interveniva personale della Polizia Locale di(LT) coadiuvati nella gestione della viabilità da Carabinieri della locale Stazione. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ...

