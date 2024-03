Inchiesta sul dossieraggio | Malagò | “tanti personaggi del calcio coinvolti”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Un’altra situazione delicata nel mondo del. Il riferimento è alla questione dossieraggi. Nell’di Perugia figurano i nomi delle 121 persone nei confronti dei quali è stata interrogata la banca dati. Secondo quanto riporta il ‘Corriere della Sera’ tra gli ‘spiati’ ci sono anche Massimiliano Allegri, Cristiano Ronaldo e Andrea Agnelli e Gabriele Gravina. Proprio il presidente della Federsarà chiamato a chiarire alcune operazioni sospette emerse dalle verifiche sulle banche dati quando guidava la Serie C, prima di diventare presidente della Figc. Sempre secondo il ‘Corriere della Sera’ la Procura di Roma indaga sulle presunte irregolarità nell’assegnazione del bando del 2018 per lo sviluppo del canale telematico della Lega Pro. Il reato ipotizzato è l’appropriazione indebita e non la corruzione. Il riciclaggio ...