Inchiesta su dossieraggio | Melillo in audizione alla Commissione Antimafia

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il procuratore nazionalee antiterrorismo, Giovanni, sarà ascoltato oggi a partire dalle 16.30 inin merito all'di Perugia relativa ai presunti dossieraggi. Nei giorni stessi era stato lui stesso a chiedere di essere sentito, così come il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, che sarà ascoltato invece domani mattina alle 10. Entrambi saranno poi sentiti domani anche al Copasir,alle 12.30 e Cantone alle 14.30.

Ha ragione Piero Sansonetti quando scrive, sull’Unità, che è “una bruttissima storia questa dei dossier spionistico-giornalistici” di Perugia, “preparati per ... (ilfoglio)

Uno più uno fa indubbiamente due anche in politica. E se sullo scandalo del Dossieraggio alle parole di Giorgia Meloni fa finalmente eco Elly Schlein , vuol ... (liberoquotidiano)

dossieraggio, il terribile timore di Sallusti: “Gioco sporco, spero non ci siano manine estere”: “Speriamo che non ci siano ‘manine’ estere”. È questo il titolo dell’editoriale a firma Alessandro Sallusti apparso sulla prima pagina de Il Giornale del 6 marzo. Il direttore del quotidiano approfond ...iltempo

Che cos'è il caso "dossier": La Procura di Perugia indaga per risalire ai mandanti dell'elenco degli "spiati", in cui compare anche il consigliere regionale Pierluigi Marquis ...rainews

Fedez a Michel Dessì: “dossieraggio su di me I pm antimafia in questo Paese non hanno un caz** da fare”: “Sono il tuo incubo peggiore”. Inizia così, con un momento di ironica autoconsapevolezza, l’intervista ‘sgraffignata’ a Fedez da Michel Dessì. L’inviato di Pomeriggio 5 – criticato e a volte sbeffeggi ...ilfattoquotidiano