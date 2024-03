Inchiesta Perugia | Tajani | ‘capire se c’è regista | Melillo dirà cose importanti’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Roma, 6 mar. (Adnkronos) – Sull’inchiesta disui presunti dossieraggi “siamo tutti preoccupati. Quando ci sono mille accessi per capire cosa fanno tanti italiani più o meno noti, di diverse forze politiche, il problema non è uno scontro tra centrodestra e centrosinistra, il problema è capire perché e chi è il, se c?è un. Oggi ci sarà una importante audizione nella commissione Antimafia e sono convinto cheimportanti. Abbiamo grande rispetto per i magistrati e mi auguro che si faccia chiarezza e che questo non accada mai più”. Lo ha detto il vicepremier e segretario di FI, Antonio, arrivando a Palazzo Chigi per la riunione con i sindacati delle forze di polizia. L'articolo CalcioWeb.