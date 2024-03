(Di mercoledì 6 marzo 2024) il procuratore nazionale Antimafia: "Esiste un mercato delle informazioni riservate, bisogna capire se risponde al caso o a logiche più ampie e organizzate" "Ladeiin accertamento nell', è". Lo ha detto il procuratore nazionale Antimafia Giovanniascoltato in audizione in Commissione antimafia sul caso dell’diaggiungendo anche la

(Adnkronos) – "La Gravità dei fatti in accertamento nell' Inchiesta , è estrema ". Lo ha detto il procuratore nazionale Antimafia Giovanni Melillo ascoltato in ... (periodicodaily)

Pubblicato il 6 Marzo, 2024 (Adnkronos) – "La Gravità dei fatti in accertamento nell' Inchiesta , è estrema ". Lo ha detto il procuratore nazionale Antimafia ... (dayitalianews)

Il presidente della Figc oggi è stato ascoltato dai pm su sua richiesta per chiarire la propria posizione Il presidente della Figc Gabriele Gravina è indagato ... (sbircialanotizia)

Inchiesta Perugia, Melillo: Gravità dei fatti estrema, difficile che Striano abbia agito da solo": "La gravità dei fatti in accertamento nell'Inchiesta, è estrema". Lo ha detto il procuratore nazionale Antimafia Giovanni Melillo ascoltato in audizione in Commissione antimafia sul caso ...adnkronos

Gravina indagato nell'Inchiesta dossieraggio. Appropriazione indebita e riciclaggio le ipotesi di reato: È stato sentito per più di due ore dai magistrati della Procura di Roma il presidente di Federcalcio Gabriele Gravina, nella veste di indagato. Le ipotesi di reato sono ...ilmessaggero

UNIMPRESA * Inchiesta Perugia: « NORME ANTIRICICLAGGIO, LIMITE UTILIZZO CONTANTE A 5.000 EURO: Da limite all’uso del denaro contante a 5.000 euro ai segnali che fanno scattare la segnalazione di operazione sospetta in banca. Ecco come funzionano tutte le norme antiriciclaggio, in un vademecum r ...agenziagiornalisticaopinione