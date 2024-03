Inchiesta Perugia | De Poli | ‘fare piena luce e fissare regole più stringenti’

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “La vicenda degli accessi abusivi alle banche dati è inquietante. Bisogna faresu quanto è avvenuto. Soprattutto servonopiù stringenti per scongiurare che questo fenomeno ?che ha i contorni da Grande fratello? possa ripetersi”. Così il senatore e presidente Udc, Antonio De. L'articolo CalcioWeb.

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - Sull'inchiesta di Perugia sui presunti dossieraggi "siamo tutti preoccupati. Quando ci sono mille accessi per capire cosa fanno ... (liberoquotidiano)

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – Sull’inchiesta di Perugia sui presunti dossieraggi “siamo tutti preoccupati. Quando ci sono mille accessi per capire cosa fanno ... (calcioweb.eu)

Il Tamarindo: Dossier su Meloni e Schlein: fare chiarezza: Il centrodestra preoccupato per “dossieraggi ad personam” su De Benedetti Il centrodestra italiano è in allarme per serie accuse di “dossieraggi ad personam”, riguardanti il passaggio di informazioni ...thetamarind.eu

Dossieraggio, le destre insistono ad infangare De Raho: Maggioranza e Iv insistono nel chiedere di escludere l'ex pm De Raho dall'audizione sul caso dossieraggio. Insorge il M5S: “Grottesco”.lanotiziagiornale

La vicenda della regina Ester al Teatro Dehon di Bologna: La vicenda della regina Ester, tratta dall'omonimo libro della Bibbia e che la Chiesa cattolica considera una santa, sarà di scena al Teatro Dehon di Bologna l'8 marzo in occasione della Giornata Inte ...ansa