Inchiesta Perugia | Bergamini Fi | ' inaccettabile | reagire con fermezza'

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "Quello che è accaduto è molto grave e va affrontato con decisione. Emerge anche l'estrema soggettività con cui vengono svolte certe attività di ricerca, e questo può mettere in discussione l'autorevolezza del potere investigativo". Così Deborah, vice segretario nazionale di Forza Italia, intervenendo a Tgcom24 sul dossieraggio. ''In questo momento nel nostro Paese - ha proseguito - c'è la tentazione di delegittimare alcune funzioni e alcuni organi dello Stato. Abbiamo parlato a lungo della questione delle forze dell'ordine, in relazione ai fatti di Pisa. Adesso, ovviamente per cause del tutto diverse, vediamo che anche il potere investigativo rischia di vivere una crisi di legittimità, basta pensare che un soggetto della Guardia di Finanza ha avuto accesso a dei file riservatissimi che poi, guarda caso, sono finiti sui giornali". ...