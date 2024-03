In Italia serve una tassa sui grandi patrimoni? E quali sono le urgenze sociali da finanziare? Partecipa al sondaggio del Fatto con Oxfam

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) ???? Inl’85% dell’imposta sul reddito delle persone fisiche pesa sulle spalle di lavoratori dipendenti e pensionati. Il 5% più facoltoso del Paese detiene il 46% della ricchezza complessiva ma paga aliquote medie più basse rispetto al resto della popolazione. E anche il top 1% versa in proporzione meno tasse del 99% che ha meno. In barba all’articolo 53 della Costituzione. Per questo molti accademici – e piccole frange della politica –convinti che il sistema tributariono vada riformato prevedendo anche unasui. IlQuotidiano elanciano oggi unper tastare il polso dell’opinione pubblica e comprendere come sarebbe accolto un intervento del genere, che a seconda della ...