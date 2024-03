(Di mercoledì 6 marzo 2024) AGI -persone sono state arrestate dalla Polizia con l'accusa di tentato omicidio per l'aggressione ai danni di un 38enne cittadino albanese avvenuta il 29 marzo 2023 nel quartiere di Rogoredo. Isono milanesi, di eta' compresa tra i 27 e i 40 anni. L'uomo venne trovato dagli agenti delle volanti della Questura diprivo di conoscenza sul ciglio della strada, fu trasportato d'urgenza in ospedale e ricoverato in prognosi riservata, in stato difarmacologico. Si salvo' grazie a due interventi chirurgici per le gravi lesioni multiple facciali e craniche, con diffusa emorragia cerebrale. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la 'miccia' dell'aggressione sarebbe stata una lite tra la vittima e un conoscente nel corso della quale entrambi si erano minacciati coi coltelli. Subito ...

In coma dopo un pestaggio, cinque arresti a Milano [VIDEO]: AGI - Cinque persone sono state arrestate dalla Polizia con l'accusa di tentato omicidio per l'aggressione ai danni di un 38enne cittadino albanese avvenuta il 29 marzo 2023 nel quartiere di Rogoredo.msn

Kate Middleton, mistero sul ritorno al Trooping the Colour a giugno: il Ministero annuncia la sua presenza, poi cancella il nome dal sito dell'evento: Kate Middleton parteciperà davvero al Trooping the Colour, l'annuale sfilata per celebrare il compleanno del Re prevista per l'8 giugno Ieri la sua presenza era stata ...ilmessaggero

Picchiano selvaggiamente un 38enne che ha litigato con il loro amico e lui finisce in coma: 5 arresti per il tentato omicidio di Rogoredo: Un anno fa in piena notte l’aggressione per strada: la vittima si era presentata con una scacciacani, ma era stata disarmata e presa a botte e calci ...milano.repubblica