In Campania l’aspettativa di vita è tre anni più bassa che nel resto d’Italia | è che non corriamo!

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre più del leone o verrà uccisa. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, un leone si sveglia e sa che dovrà correre più della gazzella o morirà di fame. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, non importa che tu sia leone o gazzella, l’importante è che cominci a correre. Ogni mattina, in Regione, ogni cittadino di Napoli e Caserta si sveglia e sa che dovrà correre più dell’imprenditore camorrista che sta già correndo al lavoro negli uffici della Regioneper smaltire, magari in Africa, i rifiuti speciali prodotti lavorando in nero, e più degli imprenditori lobbisti di porti e aeroporti e dei produttori dei maxi Suv auto per ere i loro milioni di sassi cancerogeni o si ammalerà e morirà senza cure adeguate e senza neanche ...