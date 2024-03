Imparare a mangiare | il percorso di Hannah nel disturbo alimentare ARFID

(Di mercoledì 6 marzo 2024) I video pubblicati sul profilo Instagram di, @mylife sono seguiti da 832 mila follower, e documentano il suoper contrastare unpoco conosciuto. Cos'è l'La sigla sta per avoidant/restrictive food intake disorder, ovveroevitante-restrittivo dell'assunzione di cibo. I soggetti che ne sono affetti consumano quantità molto limitate di cibo o evitano determinati alimenti. Questo porta a conseguenze clinicamente significative. A differenza dell'Anoressia Nervosa, l’non è motivato da una percezione di sovrappeso. I fattori scatenanti variano considerevolmente e comprendono difficoltà fisiche, sociali ed emotive. Le cause possono derivare da esperienze negative legate al cibo, come il soffocamento, ...

Planter, l'app per Imparare a mangiare vegetale: come funziona: Nata da un’idea della creator Carlotta Perego (in arte Cucina Botanica) e della nutrizionista Silvia Goggi, Planter è l’app con cui chiunque può creare il proprio piano alimentare su misura, 100 per ...deabyday.tv