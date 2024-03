Ilaria Cucchi al Cie di Ponte Galeria | “Sei tentati suicidi in pochi giorni | è un lager”

Sei fogli a righe e le date significative del suo “incubo” segnate in rosso. Sei pagine per raccontare l’arresto e il carcere , le umiliazioni e la speranza di ... (ilfattoquotidiano)

“L’ informativa di Tajani sul caso di Ilaria Salis ? Non mi fido , perché parlano i f atti . Tanto per cominciare, dato che a qualcuno piace tanto dire ‘Prima gli ... (ilfattoquotidiano)

Sei tentati suicidi al centro per i migranti di Ponte Galeria. Blitz della senatrice Cucchi: È quanto ha fatto sapere la senatrice di Avs, Ilaria Cucchi, poco fa, al termine di una visita a sorpresa nel Centro di identificazione ed espulsione di Roma. Cucchi si è recata nel Cie assieme ai ...dire

Orrore Cpr, Ilaria Cucchi: “Sei tentati suicidi in sette giorni. Per i migranti quello è l’unico modo per tornare liberi”: La dura denuncia della senatrice in prima linea contro i centri di rimpatrio. Yasmine Accardo ( LasciateCIEntrare): “Non c’è tutela dei diritti e riconoscimento delle persone che si trovano imprigiona ...msn

Miracolo in Abruzzo, Calenda e Conte fanno la pace per tentare il colpaccio: Azione si appella agli elettori di destra, Vendola e Cucchi a quelli di sinistra. Lunedì anche il presidente M5s era in regione, martedì Schlein, Bonaccini e Bersani ...editorialedomani