Il Super Tuesday porta Trump a un passo dalla nomination. L'analisi di Graziosi

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Donaldè ormai a unpresidenziale repubblicana. A certificarlo è stato ildi ieri, quando l’ex presidente ha trionfato in quasi tutti gli Stati chiamati al voto: Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Massachusetts, Maine, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas e Virginia. Quasi a bocca asciutta è invece rimasta Nikki Haley, che ha dovuto accontentarsi del Vermont: uno Stato che assegna soltanto 17 delegati per la Convention nazionale repubblicana e che, in sede di elezioni presidenziali, è da circa trent’anni una roccaforte del Partito democratico. Decisamente troppo poco per consentire all’ex ambasciatrice all’Onu di salvare una campagna elettorale finora mai effettivamente decollata. L’ultima carta che aveva da ...