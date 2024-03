Il Super Tuesday incorona Trump e Biden Oggi abbiamo fatto la storia

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Untutt'altro che: la corsa alle primarie dei 16 stati, come previsto, Donalde Joe. Ancora non raggiunti i numeri necessari per l'ufficialità "tecnica" delle nomination: nel Gop resta l'incongnita Nikki Haley

Donald Trump (come Joe Biden per i democratici) sbanca e vince a valanga nel Super Tuesday , la maxi tornata delle primarie Usa dei repubblicani con 15 stati e ... (ilmessaggero)

7.00 Trump trionfa nelle primarie repubblicane, e Haley lo batte solo in Vermont. "Lo chiamano Super Tuesday per un motivo", ha detto da MaraLago. "Abbiamo ... (televideo.rai)

Usa Biden e Trump dominano Super Tuesday, Haley vince il Vermont: È stata una notte senza grosse sorprese, eccetto la vittoria di Nikki Haley in Vermont, Stato inizialmente assegnato all'ex presidente Donald Trump nella corsa per le primarie repubblicane.bluewin.ch

Trump domina le primarie del Super Tuesday. Biden perde caucus nella Samoa: 'Questo è un grande martedì', ha detto l'ex presidente Usa nel suo discorso di vittoria, pronunciato dal suo resort Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida ...adnkronos

Usa 2024, Trump inarrestabile nel Super Tuesday: “Nessuno come noi nella storia”: Risultato senza sorprese nel “Super” martedì delle primarie in 15 Stati. Il tycoon sbanca ovunque tranne in Vermont. Conferma anche per Biden: “Trump distrugge la nostra democrazia” ...quotidiano