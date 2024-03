Il Super Tuesday è di Trump | suoi 12 Stati | Haley gli soffia il Vermont Anche Biden vince | ma si sente il voto di protesta

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Joee Donaldtrionfano nel. È un risultato atteso, in quelle che sono forse le primarie più prevedibili della storia politica statunitense. Ildi ieri manda comunque alcuni messaggi significativi. Da un lato, ladi settori di elettorato democratico nei confronti diper la politica a Gaza non si placa ma anzi si allarga, dal Michigan al Minnesota al North Carolina. Dall’altro,mostra di aver stabilito un controllo ormai totale sul partito repubblicano. L’ex tycoon si aggiudica dodicie lascia a Nikkisoltanto il. Per l’ex governatrice del South Carolina si tratta di una sconfitta bruciante, che archivia per sempre una candidatura ...

