Il sindaco ripara le buche da maltempo

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Piove e ildi San Bassano si muove. Giuseppe Papa (nella foto) l’altro giorno è salito a bordo di un escavatore per coprire lein zona Masagatt: "Ilha messo a dura prova il nostro asfalto, soprattutto sul tratto di Sp38 all’entrata del paese, da Formigara. Appena c’è stata una tregua, io e il cantoniere comunale ci siamo messi all’opera. In questi giorni è stato dato il permesso agli agricoltori di spandere liquami sui terreni. Di conseguenza le ruote dei loro mezzi pesanti, trasportando cisterne da 250 quintali, in quel punto dove la curva è stretta anche a causa della presenza di un manufatto, stridono e la maggior pressione rompe inevitabilmente l’asfalto. Proprio in quel punto abbiamo previsto una nuova rotatoria, ma dovremo intercettare i fondi poiché bastano un centinaio di viaggi di questi automezzi per ...