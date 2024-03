(Di mercoledì 6 marzo 2024) In cambio di un avverbio (del tutto pleonoastico) il governo incassa il via libera pressoché unanime di Camera e Senato alla missione Aspides nel Mar Rosso

Il sì delle Camere a tre missioni estere. I grillini si aggregano con un voltafaccia: In cambio di un avverbio (del tutto pleonoastico) il governo incassa il via libera pressoché unanime di Camera e Senato alla missione Aspides nel Mar Rosso. Votano no solo i quattro gatti rossoverdi ...ilgiornale

Mattarella: “Il presidente non è un re. Promulgare le leggi non vuol dire condividerle”: Siamo all’Abc delle regole ma, se il presidente ci torna su ... mesi fa avesse espresso riserve (in parte superate durante l’iter parlamentare). Le Camere hanno deciso di procedere ugualmente, ...laprovinciapavese.gelocal

Meno del 10% delle imprese usa l’intelligenza artificiale perchè non ci sono competenze: Lo mostrano i dati sui 40mila test di autodiagnosi della maturità digitale (Selfi 4.0), realizzati attraverso i Punti impresa digitale delle Camere di commercio. Resta però un problema: quello delle ...altovicentinonline