Il segretario Onu Guterres ospite di Fazio sul Nove domenica 10 marzo

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Roma, 6 mar. (askanews) – Ilgenerale delle Nazioni Unite Antóniosaràin esclusiva a “Che Tempo Che Fa” di Fabio102024 sul, e in streaming su discovery+. In carica dal primo gennaio 2017 e rieletto nel 2021 per un secondo mandato quinquennale, Antónioè il nono ufficiale a ricoprire il ruolo digenerale dell’Onu, dopo essere stato Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) dal 2005 al 2015 e Primo ministro del Portogallo dal 1995 al 2002. L'articolo proviene da Ildenaro.it.