Il San Lorenzo per il 'Rapa'. L'omaggio degli Amatori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Non contava il risultato. Anche se alla fine è stato un pareggio per 1-1 contro i Biscioni, una delle migliori formazioni della provincia di Firenze. Lunedì sera era importante ricordare Alessio Rapezzi. Il ‘Rapa’ era il Sane, alla ripresa del campionato dopo la sua morte, glidel Sance l’hanno messa tutta per onorarne la memoria. In campo e fuori. Sul terreno di gioco con una prestazione maiuscola e che sicuramente avrebbe reso orgoglioso anche lui. Sugli spalti dove in più di duecento hanno riempito le tribune per ‘cantare’ il suo nome tra fuochi d’artificio e fumogeni gialli e verdi. I colori della società campigiana, la sua seconda famiglia. Attaccati alla rete ai bordi del campo duestriscioni preparati per il giorno dell’ultimo saluto: ‘Ciao mister’ e ‘Come è stato facile ...